14 марта 2023, 18:21
Детские занятия «Юный ветеринар» начали проводить в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Госветслужбы проводят занятия для детей «Юный ветеринар». Школьники могут узнать, как работает ветеринарная станция и попробовать себя в роли ветврача, рассказали в пресс-службе Минсельхоза региона.
Такие занятия проходят в городских округах Домодедово, Подольск, Ступино, Чехов, Кашира, Зарайск и Серебряные Пруды, уточнили в пресс-службе.
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«Для профориентации школьников такие занятия очень важны — дети своими глазами видят реальную работу ветстанции, задают вопросы и получают массу полезной информации», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.
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На занятиях школьникам проводят экскурсию по ветстанции — показывают кабинеты, оборудование для диагностики, лечения и реабилитации животных, операционную и лабораторию, напоминают о правилах содержания домашних животных.
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