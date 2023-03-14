Подмосковье 14 марта 2023, 18:21 Детские занятия «Юный ветеринар» начали проводить в Подмосковье Автор: Екатерина Демянчук / Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

В Подмосковье сотрудники Госветслужбы проводят занятия для детей «Юный ветеринар». Школьники могут узнать, как работает ветеринарная станция и попробовать себя в роли ветврача, рассказали в пресс-службе Минсельхоза региона.

Такие занятия проходят в городских округах Домодедово, Подольск, Ступино, Чехов, Кашира, Зарайск и Серебряные Пруды, уточнили в пресс-службе.

Реклама

«Для профориентации школьников такие занятия очень важны — дети своими глазами видят реальную работу ветстанции, задают вопросы и получают массу полезной информации», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.

Реклама

На занятиях школьникам проводят экскурсию по ветстанции — показывают кабинеты, оборудование для диагностики, лечения и реабилитации животных, операционную и лабораторию, напоминают о правилах содержания домашних животных.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о капремонте больниц и открытии новых ФАПов в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».