Подмосковье 18 апреля 2024, 14:34 Детские соревнования по шашкам пройдут в Ступине Источник фото: Дарья Прокофьева

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Финал соревнований по шашкам среди подмосковных дошкольников состоится 19 апреля в Ступине. На турнире сразятся 12 команд из разных городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, проект «Юный шашист» запустили по поручению президента Федерации шашек Анатолия Никитина.

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«Уверен, что эти соревнования тоже станут традиционными, ежегодными и масштабируются на всю Россию», — рассказал Никитин.

Он добавил, что шашки развивают стратегическое мышление, позволяют выявить ребят с математическим складом ума, из которых потом вырастают специалисты, востребованные в ИТ и инженерных профессиях

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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