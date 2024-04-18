18 апреля 2024, 14:34
Детские соревнования по шашкам пройдут в Ступине
Финал соревнований по шашкам среди подмосковных дошкольников состоится 19 апреля в Ступине. На турнире сразятся 12 команд из разных городских округов региона.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, проект «Юный шашист» запустили по поручению президента Федерации шашек Анатолия Никитина.
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«Уверен, что эти соревнования тоже станут традиционными, ежегодными и масштабируются на всю Россию», — рассказал Никитин.
Он добавил, что шашки развивают стратегическое мышление, позволяют выявить ребят с математическим складом ума, из которых потом вырастают специалисты, востребованные в ИТ и инженерных профессиях
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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