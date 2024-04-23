Подмосковье 23 апреля 2024, 16:23 Детские площадки в Истре обработали от клещей Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Сотрудники коммунальных служб в Истре обработали от клещей 14 тысяч квадратных метров территорий. Работы также провели вблизи детских площадок, на время их оградили и повесили информацию по обработке.

Иксоидные клещи являются переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других заболеваний. Оградить человека и домашних питомцев от контакта с клещами помогает специальная обработка, которая проводится ежегодно на общественных территориях городского округа Истра.

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Такую обработку уже провели на детских игровых площадках и вблизи них, а также на общественных территориях в селе Новопетровское, поселке Курсаково, деревне Кострово и деревне Никулино.

Акарицидная обработка проводится средством «Таран». Работы планируется завершить в мае и обработать около 132 тысяч квадратных метров территорий.

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