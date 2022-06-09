Детские площадки и шахматные столы появятся в обновленном сквере Можайска

В Можайске начали благоустраивать сквер на улице Академика Павлова. Пока идет подготовка к работам, скоро здесь появится новая безопасная детская площадка, откроется специальная спортивная зона. Будут и места для тихого спокойного отдыха.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«На прошлой неделе в Можайске приступили к обновлению сквера по улице Академика Павлова. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы. Завершить благоустройство планируем к концу августа», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Для тех, кто любит спокойное времяпрепровождение, поставят теневые навесы и даже шахматные столы. Все зоны объединят новыми прогулочными маршрутами, на которых установят освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что в Лыткарине благоустраивают сквер имени Ленина. Власти обещают, что после реконструкции он станет еще комфортнее как для взрослых, так и для детей. Там обустроят прогулочные зоны, многофункциональные детские площадки, столы для тенниса и тихие места со скамейками.