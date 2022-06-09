Благоустроить сквер имени Ленина в Лыткарино планируют к августу

В Лыткарино благоустраивают сквер имени Ленина. Власти обещают, что после реконструкции он станет еще комфортнее как для взрослых, так и для детей. Там обустроят прогулочные зоны, многофункциональные детские площадки, столы для тенниса и тихие места со скамейками.

Работы ведутся в рамках проекта «Жилье и городская среда», сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«К реконструкции сквера на улице Ленина мы приступили в начале мая. На сегодняшний день работы здесь выполнены на 20%. После завершения благоустройства, это место превратится в многофункциональную досуговую зону, где будет комфортно как взрослым, так и детям», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В сквере сделают обустроенные пешеходные и прогулочные маршруты. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, появится воркаут зона. На детской площадке будут гамаки, качели, песочница и другие атрибуты. В сквере появятся новые урны, посадят деревья и кусты, устроят обновленное освещение.

Сейчас проводятся работы по планировке участка, там устанавливают бортовой камень и устраивают кабельную трассу для видеонаблюдения. Ожидается, что посетить обновленный сквер у жителей и гостей Лыткарино будет возможность уже в августе этого года.

Ранее стало известно, что сквер «Вишневый сад» благоустроят в Воскресенске. Там уже началось преображение, а завершится оно к концу лета.