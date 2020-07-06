Маски на предприятии «Комфорт +» шьют вручную. Работают 30 сотрудниц. За смену каждая швея изготавливает около 800 штук. Это отметила заместитель руководителя предприятия Анастасия Аленкина.

Нами были разработаны лекала для того, чтобы ребенку комфортно было носить маску и чтобы она не слетала с ребеночка, защищала его и была такой же эффективной, как и взрослая Анастасия Аленкина.

А в России маски для маленьких жителей практически никто не делает. Так, основные клиенты предприятия из Подольска — это санатории и больницы, которые работают с детьми. Сотрудники рассказали, что если спрос в будущем вырастет, они закажут по индивидуальным параметрам технику, которая автоматизирует производство.

«Она сможет делать конкретно детские маски. И выпуск на такой машинке можно до ста тысяч штук в день увеличить», — сказала Анастасия Аленкина.

Детские маски сертифицированы, как и взрослые. Отличие лишь в размере. По словам академика РАН Виталия Зверева, это весьма важный момент.

И это понятно, что чем больше маска подходит детскому лицу и прилегает к нему, тем больше от нее эффекта. Носить взрослую маску, которая болтается на ушах, не имеет никакого смысла. Будут такие небольшие размеры — ну очень хорошо Виталий Зверев.

Голландские ученые выяснили, что взрослая маска на 20% хуже защищает детей от вируса. Теперь для малышей в Подмосковье появился свой удобный вариант. Купить такие маски можно на официальном сайте предприятия.