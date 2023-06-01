01 июня 2023, 12:42
Детские лагеря Подмосковья оградили от возможных лесных пожаров минерализованными полосами
Вблизи 11 оздоровительных детских лагерей Московской области проложили минерализованные полосы. Они защитят учреждения от возможных лесных пожаров, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
«Такие работы проведены в семи лесничествах Подмосковья, общая протяженность составила свыше 10 километров», — сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
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Опашку участков проводили в лесничествах в Бородинском, Звенигороде, Клину, Луховицах, Ногинске и других округах. Работы выполнила компания «Центрлесхоз».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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