Подмосковье 31 января 2024, 09:35 Детская цирковая студия из Красногорска выиграла Гран-при на международном фестивале МАУК «Парки Красногорска» ВКонтакте

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Студия «Цирк сестер Фоминых» из Красногорска завоевала три диплома лауреатов первой степени и два Гран-при на международном фестивале.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, конкурс «Вселенная Цирка» прошел в Москве с 26 по 28 января. На нем собрались более 500 участников. Они представили номера в направлениях акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика и другие.

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Жюри оценили на 10 баллов все выступления артистов из Красногорска. Благодаря высоким результатам студия получила сертификат на участие во всероссийском фестивале-форуме циркового искусства «Звезда удачи».

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