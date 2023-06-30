Подмосковье 30 июня 2023, 12:04 Детская поликлиника № 2 в Реутове открылась после реконструкции

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Модернизированная детская поликлиника № 2 открылась на Юбилейном проспекте в Реутове. После реконструкции площадь детского отделения увеличилась в два раза.

Вскоре в обновленном учреждении появится современное медицинское оборудование и два стоматологических кабинета. Там уже установили новую мебель и открыли гипсовую с перевязочной.

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«Уделяем особое внимание модернизации поликлинических учреждений нашего города. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы отремонтировали <…> детское отделение городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте. Сейчас здесь ведут прием педиатры и специалисты узких направлений», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

По его словам, медицинская помощь стала более доступной для девяти тысячи пациентов детской поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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