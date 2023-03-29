Подмосковье 29 марта 2023, 17:16 Детская поликлиника № 2 в Химках открылась после капитального ремонта

Читать 360tv в

Обновленная детская поликлиника на Коммунистической улице в Химках начала прием пациентов. Капитальный ремонт учреждения провели за счет субсидий Министерства здравоохранения Московской области.

Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с главным врачом Химкинской областной больницы Владиславом Мирзоновым проверил выполненные работы и пообщался с родителями маленьких пациентов.

Реклама

«К детской поликлинике № 2 прикреплены более восьми тысяч детей. В смену принимают почти 100 маленьких пациентов. Комплексное обновление поликлиники — замечательная новость для врачей и родителей, которые обращаются сюда за помощью и лечением своих детей», — отметил Дмитрий Волошин.

В учреждении обустроили зону регистратуры, полностью обновили мебель в коридорах и кабинетах врачей. Выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили напольную плитку, двери, сантехнику и светильники.

Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов отметил, что ремонт выполнили с опережением сроков на месяц. Он также рассказал, что для удобства посетителей внедрили новую систему навигации. Теперь весь документооборот в детской поликлинике электронный, включая медкарты.

В обновленной поликлинике работает процедурный кабинет и кабинет неотложной медицинской помощи. Прием ведут восемь педиатров, детский невролог и эндокринолог. Записаться к специалистам можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в регистратуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на новой подстанции скорой медицинской помощи в Солнечногорске передал медикам 14 машин скорой медицинской помощи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».