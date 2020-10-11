Детсад из Подольска стал лучшим на конкурсе в Анапе
Информация об этом появилась в группе администрации Подольска во «ВКонтакте». Конкурс проходил с 3 по 9 октября. За этот период педагоги МДОУ № 57 «Ладушки» поделились своими знаниями и опытом с коллегами из Коми, Башкортостана, Красноярского края, Московской области и других регионов.
«От детского сада были представлены три конкурсных проекта, которые получили высокую оценку жюри и вошли в пятерку финалистов. Победителем в номинации „Лучший инновационный проект“ стала Наталья Николаевна Логвинова, учитель-логопед „Ладушек“», — говорится в сообщении.
Заведующая учреждения Марина Купряшкина стала призером в номинации «Лучшее учреждение».
Несколько дней назад в Подмосковье впервые школьный этап всероссийской олимпиады прошел онлайн. Его проводил олимпиадный центр Подмосковья «Взлет» сразу по всем 24 предметам на платформе компании «Цифровое образование».