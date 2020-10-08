Школьный этап всероссийской олимпиады впервые прошел онлайн в Подмосковье
Центр «Взлет» работает на базе гимназии имени Примакова. Здесь есть даже центр технической поддержки — если у ученика возникают какие-то вопросы, он может задать их в чате, все передадут жюри. Кстати, говорят, что задания в этом году очень интересные.
Удивительно и непривычно, но во время испытаний школьника никто не контролирует. Даже видеосвязь включать не нужно. Можно гуглить, советоваться с родителями и писать шпаргалки. Решай тесты хоть утром, хоть днем, или вечером после школы.
Такая свобода, говорят педагоги, нужна, чтобы заинтересовать школьников. Да и не все ответы можно найти в интернете.
Иногда бывает просто важно придать импульс к познанию. Олимпиада — это же не самоцель, олимпиада — это как раз инструмент в повышении качества образования, когда ребенок начинает увлекаться вопросами, заходящими за рамки школьного курса, то можем говорить, что ребенок может связать жизнь с изучением наукиДмитрий Белоусовдиректор МБОУ «Балашихинский лицей»
И это действительно привлекает — сейчас заявки подали почти 1,5 миллиона учеников. Благодаря формату онлайн больше школьников смогли принять участие в тех соревнованиях, что считаются редкими: олимпиады по китайскому, испанскому и итальянскому. Важно, что в центре «Взлет» не только обрабатывают данные, но и ищут таланты.
«Образовательный центр „Взлет“, который создан в 2019 году, как раз является оператором проведения всех интеллектуальных конкурсов, но есть у него и вторая задача - это развитие талантов детей Московской области, поэтому мы проводим профильные интенсивные программы по трем направлениям: наука, искусство и спорт», — рассказала директор гимназии имени Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.
Победа в олимпиаде — это еще и бонус при поступлении. Финалисты, рассказывают педагоги, учатся в ведущих вузах.
Школьники написали олимпиады уже по 17 предметам, впереди еще 7: по английскому, химии, математике, обществознанию, информатике, географии и экономике. Последние победители школьного этапа станут известны 3 ноября, когда будут опубликованы рейтинги по информатике.