Школьный этап всероссийской олимпиады впервые прошел онлайн в Подмосковье

В Московской области начальный этап всероссийской олимпиады школьников впервые прошел онлайн. Его проводил олимпиадный центр Подмосковья «Взлет» сразу по всем 24 предметам на платформе компании «Цифровое образование».

Центр «Взлет» работает на базе гимназии имени Примакова. Здесь есть даже центр технической поддержки — если у ученика возникают какие-то вопросы, он может задать их в чате, все передадут жюри. Кстати, говорят, что задания в этом году очень интересные.

Источник фото: телеканал «360»

Удивительно и непривычно, но во время испытаний школьника никто не контролирует. Даже видеосвязь включать не нужно. Можно гуглить, советоваться с родителями и писать шпаргалки. Решай тесты хоть утром, хоть днем, или вечером после школы.

Источник фото: телеканал «360»

Такая свобода, говорят педагоги, нужна, чтобы заинтересовать школьников. Да и не все ответы можно найти в интернете.

Иногда бывает просто важно придать импульс к познанию. Олимпиада — это же не самоцель, олимпиада — это как раз инструмент в повышении качества образования, когда ребенок начинает увлекаться вопросами, заходящими за рамки школьного курса, то можем говорить, что ребенок может связать жизнь с изучением науки Дмитрий Белоусов директор МБОУ «Балашихинский лицей»

Источник фото: телеканал «360»

И это действительно привлекает — сейчас заявки подали почти 1,5 миллиона учеников. Благодаря формату онлайн больше школьников смогли принять участие в тех соревнованиях, что считаются редкими: олимпиады по китайскому, испанскому и итальянскому. Важно, что в центре «Взлет» не только обрабатывают данные, но и ищут таланты.

«Образовательный центр „Взлет“, который создан в 2019 году, как раз является оператором проведения всех интеллектуальных конкурсов, но есть у него и вторая задача - это развитие талантов детей Московской области, поэтому мы проводим профильные интенсивные программы по трем направлениям: наука, искусство и спорт», — рассказала директор гимназии имени Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.

Источник фото: телеканал «360»

Победа в олимпиаде — это еще и бонус при поступлении. Финалисты, рассказывают педагоги, учатся в ведущих вузах.

Школьники написали олимпиады уже по 17 предметам, впереди еще 7: по английскому, химии, математике, обществознанию, информатике, географии и экономике. Последние победители школьного этапа станут известны 3 ноября, когда будут опубликованы рейтинги по информатике.