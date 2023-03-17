Подмосковье 17 марта 2023, 18:00 Детям участников СВО провели экскурсию в авиационном тренировочном центре в Химках

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Детям участников СВО провели экскурсию в авиационном тренировочном центре в Химках. Мероприятие для ребят организовал «Народный фронт».

«Мы следим за исполнением указов нашего президента — это главная цель „Народного фронта“. В последнее время он просил уделить особое внимание специальной военной операции: и семьям, и участникам», — отметил член регионального штаба «Народного фронта» Московской области Алексей Фураев.

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На экскурсии ребята научились открывать и закрывать дверь в самолете, узнали, как правильно эвакуироваться с помощью трапа и как тушить пожар в салоне воздушного судна. Возгорание было искусственным. Перед ребятами стояла задача найти очаг и правильно ликвидировать его, воспользовавшись специальным огнетушителем.

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«Решила быть пилотом, потому что мне кажется, что намного интереснее управлять самим самолетом и видеть этот процесс изнутри», — поделилась участница экскурсии Анастасия.

Ведущий инженер по эксплуатации авиационных тренажеров Александр Мокрецов отметил, что программы в тренировочном центре разные по времени и зависят от целей — это может быть как ежегодная подготовка, так и курсы повышения квалификации.

«На самом деле, это все очень важно, в этих нюансах разбираться, и кто-то, возможно, завтра выберет именно такую профессию, станет пилотом и придет в „Аэрофлот“, поэтому, на самом деле очень важно показывать профессию изнутри», — подчеркнула руководитель комитета семей воинов Отечества, член Совета по правам человека при Президенте России Юлия Белехова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям.

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