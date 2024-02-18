Подмосковье 18 февраля 2024, 17:10 Детям участника СВО из Видного приобретут путевки в лагерь «Артек» Ксения Казакова

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Путевки в лагерь «Артек» и бесплатные спортивные секции предоставят детям военнослужащего по имени Андрей из Видного. Сейчас мужчина находится в зоне СВО.

Андрей отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца в октябре прошлого года. До ухода на фронт он работал водителем фуры. Принять решение отправиться в зону СВО его побудило желание показать сыновьям достойный пример патриотизма. Супруга его идею поддержала.

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«Без мужа сложно, конечно. Но справляемся потихонечку. Знаю, что мы не одни. Мы всегда можем обратиться в центр поддержки. По любым вопросам проконсультируют, помогут решить сложные задачи», — поделилась жена военнослужащего Виктория.

Одной из задач была организация отдыха для детей. Виктория очень хотела, чтобы дети отправились в лагерь. В этом ей пообещал помочь глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«В отправке Егора и Арсения в детский лагерь поможем — приобретем путевки в международный детский лагерь на южном берегу Крыма „Артек“. В части спортивных секций также предоставим вам бесплатные варианты на выбор, для того чтобы у детей продолжалась развиваться любовь к здоровому образу жизни», — указал Станислав Каторов.

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