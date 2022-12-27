Подмосковье 27 декабря 2022, 14:15 Дети-сироты из Подмосковья смогут получать жилищный сертификат вместо квартир с 2023 года

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Новая мера поддержки начнет действовать с 2023 года для детей-сирот. По достижении 18 лет они смогут выбрать жилищный сертификат вместо квартиры и самостоятельно приобрести недвижимость там, где им захочется.

«Плюс сертификата в том, что сирота при достижении 18 лет может сам приобрести понравившуюся ему квартиру в любом городском округе Подмосковья. Эта недвижимость оформляется сразу в собственность на ребенка», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Она добавила, что регион — лидер России по предоставлению жилья детям-сиротам. В этом году свои квартиры получили более 900 человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что собранные в Подмосковье подарки получат 1200 детей из новых регионов России. В этом году благотворительную акцию посвятили ребятам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в детдомах или лечатся в госпиталях.

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