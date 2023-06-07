Подмосковье 07 июня 2023, 10:06 Дети из Солнечногорска узнали о работе спасателей и инспекторов ГИБДД на проекте «Город профессий»

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Проект «Город профессий» провели на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Детям и подросткам рассказали о принципах работы пожарной машины, разрешили включить звук сирены на автомобиле сотрудника ГИБДД и примерить защитную каску.

Мероприятие провели в Солнечногорске в честь Дня защиты детей уже второй раз. Ребятам рассказали об особенностях разных профессий, дали посидеть в служебных машинах и примерить спецодежду. Гостей импровизированного города профессий развлекали выступлениями творческих коллективов Солнечногорска, мастер-классами и выставкой картин от членов Союза художников Подмосковья. Полюбившиеся работы можно было приобрести, чтобы оставить память о празднике не только в галерее смартфона, но и на стене.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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