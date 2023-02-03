Подмосковье 03 февраля 2023, 09:40 Дети из школьного лесничества Подмосковья победили на всероссийском экологическом конкурсе

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Дети из школьного лесничества «Муравей» победили на всероссийском экологическом конкурсе «Мастерим кормушку». Домики для птиц они изготовили сами из природных материалов и расставили их на территории учреждения.

Объединение в школе работает более 20 лет. Вместе с наставниками ребята ходят в лес и изучают все на практике, ходят в походы, ограждают муравейники и кормят насекомых. Каждую неделю на теоретических занятиях они смотрят на жуков под микроскопом и учатся отличат вредных и полезных представителей фауны. В пожароопасный сезон дети распространяют листовки с предупреждениями.

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«Мы хотим, чтобы у детей осталось это в памяти на всю жизнь. Сейчас наши дети из начальной школы знаю гораздо больше, чем многие взрослые. Некоторые люди не способны отличить ель от елки. А наши юные лесники знают даже редкие виды вредителей», — поделилась лесничий Марий Коршунова.

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По ее словам, лесничества в школах Подмосковья продолжат развивать.