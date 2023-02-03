03 февраля 2023, 09:40
Дети из школьного лесничества Подмосковья победили на всероссийском экологическом конкурсе
Дети из школьного лесничества «Муравей» победили на всероссийском экологическом конкурсе «Мастерим кормушку». Домики для птиц они изготовили сами из природных материалов и расставили их на территории учреждения.
Объединение в школе работает более 20 лет. Вместе с наставниками ребята ходят в лес и изучают все на практике, ходят в походы, ограждают муравейники и кормят насекомых. Каждую неделю на теоретических занятиях они смотрят на жуков под микроскопом и учатся отличат вредных и полезных представителей фауны. В пожароопасный сезон дети распространяют листовки с предупреждениями.
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«Мы хотим, чтобы у детей осталось это в памяти на всю жизнь. Сейчас наши дети из начальной школы знаю гораздо больше, чем многие взрослые. Некоторые люди не способны отличить ель от елки. А наши юные лесники знают даже редкие виды вредителей», — поделилась лесничий Марий Коршунова.
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По ее словам, лесничества в школах Подмосковья продолжат развивать.
Школьники
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