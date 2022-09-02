Подмосковье 02 сентября 2022, 18:27 Поделиться Telegram

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Viber Дети из малообеспеченных семей Балашихи получили школьную форму и канцтовары к 1 сентября Телеканал "360"

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В Балашихе для 100 детей из малообеспеченных семей приобрели необходимые товары к школе — канцтовары и форму. Родителям и детям помогают собираться «Волонтеры Подмосковья».

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«Они очень соскучились по школе, хотят выглядеть красиво. Купили кроссовки и мальчику, и девочке — брату с сестрой. Ходили с родителями, все очень понравилось», — рассказал волонтер Алексей Голубев.

Телеканал "360"

Новую форму и полные рюкзаки канцелярских товаров приобрели в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая призвана помогать нуждающимся семьям.

«Меценаты нам пожертвовали деньги, мы приобрели подарочные карты с определенным номиналом. Соответственно волонтеры вместе с детьми идут в магазин, помогают им в выборе одежды, помогают с выбором канцтоваров, ну и сладостей», — сказала председатель Общественной палаты г. о. Балашиха Елена Жарова.

Телеканал "360"

Акция «Собери ребенка в школу» проходит по всей России. Балашиха присоединилась к ней пять лет назад. Помогать собираться в школу нуждающимся семьям стало в округе доброй традицией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

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