Дети из Донбасса посетили музей войск ПВО в Балашихе

Дети-беженцы из республик Донбасса приехали на экскурсию в музей войск ПВО. Там ребята пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и узнали историю войск.

Многие дети, прибывшие в музей, прожили большую часть жизни под обстрелами. Смотреть на оружие для них не в новинку. Ребята приехали в музей войск ПВО, чтобы лично встретиться с теми, кто прошел Великую Отечественную и узнать историю развития войск. Экспозиция музея занимает два этажа.

«Я считаю, эта сегодняшняя встреча с ветеранами, которые пережили Великую Отечественную войну детьми, пережили все ужасы фашизма, очень актуальна для тех ребят, которые сегодня присутствовали». — сказал директор музея Юрий Кнутов.