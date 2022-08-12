Дети из Балашихи распишут детскую больницу в округе

Творческие ребята из Балашихи распишут детскую больницу. Их фантазия не имеет границ. Дизайнерская студия «Фью Де Кор» занимается разными проектами, и социальными в том числе.

«Мы позиционируем себя как арт-студия. Основных три направления — искусство, дизайн и технологии. Если говорить конкретно, мы делам то, что человек видит своими глазами, делаем красиво», — рассказывает создатель студии Александр Токарев.

Впереди у детей крупный проект. Фонд доктора Рошаля работает с НИИ детской хирургии. У них есть длинный коридор между палатами и операционными. Он достаточно некрасивый, поэтому дети взялись расписать этот коридор. Уже полностью согласованные эскизы, работы. Будущий расписной коридор соберут из детских рисунков. Ребята изобразили на листах бумаги свои мечты.

Основатель студии руководствуется важной фразой: «Делай добро и бросай его в воду». Хвастаться ребята, как и их руководство, не любят. Но рассказывают, что ими движет. Это желание принести какую-то пользу, сделать что-то хорошее, чтобы изменить мир.

Сейчас идет подготовка к реализации задуманного. Скоро идеи ребят воплотятся в жизнь, и, возможно, детям будет проще переносить пребывание в больнице.

Ранее стало известно, что новую поликлинику в микрорайоне Подлипки в Коломне откроют осенью. Врачи смогут принимать 600 пациентов в смену. Медицинский центр распахнет свои двери в октябре, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.