Подмосковье 24 января 2023, 16:11 Дети и их родители в Чехове оценили питание в школьных столовых

Читать 360tv в

На прошлой неделе дети и их родители оценили качество питания в школьных столовых в Чехове. Такие голосования проходят в учебных заведениях каждые три месяца.

«У нас в семье трое детей, для нас очень важно качество питания в школе <…> Дети из многодетных семей бесплатно питаются, и они должны получать полноценные вкусные завтраки и обеды», — заявила одна из мам Оксана Субботина.

Реклама

Для голосования устанавливают специальные урны. Если еда понравилась, то в ящик следует кинуть смайлик с улыбкой, если нет — грустный.

Реклама

Так, в Столбовской школе ученики одобрили питание. Ранее заведение попало в президентскую программу по капремонту, что позволило закупить современную технику для пищеблока.

«Благодаря поддержке администрации городского округа Чехов из муниципального бюджета была выделена субсидия, нам удалось приобрести новые жарочные шкафы, плиты, холодильные витрины», — заявил директор школы Эдуард Фролов.

Помимо современной столовой в школе работает буфет с выпечкой и напитками.

Также родители могли высказать свое мнение о школьном питании через личный кабинет на «Школьном портале».

Ранее рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что лицей имени Павла Стрельцова в Воскресенске открылся после капитального ремонта. Обучения ждали 850 детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».