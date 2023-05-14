Подмосковье 14 мая 2023, 13:00 Детей Подмосковья познакомили с востребованными профессиями в Губернском колледже в Серпухове ОУСР №17

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Воспитанники семейных центров и дети из приемных семей посетили мероприятие по представлению востребованных профессий и специальностей на рынке труда в Губернском колледже в Серпухове, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Московской области. Организаторы встретили более 80 гостей из Пущина, Серпухова, Протвина, Наро-Фоминска и Ступина.

Колледж основан в 1930 году и входит в топ-100 лучших учреждений профессионального образования в России движения WorldSkill Russia. Директор заведения Александр Лысиков имеет звание народного учителя РФ и почетного гражданина Серпухова.

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Как отметили в Минсоцразвития, профориентационное мероприятие проходит на базе Губернского колледжа второй год подряд и постепенно становится традиционным. Гости учреждения приняли участие в мастер-классах по специальностям «Изобразительное искусство», «Кинология», «Поварские и кондитерское дело», «Сварщик», «Технология индустрии красоты» и «Роспись губернских пряников». Суть программы заключалась в том, чтобы вызвать интерес абитуриентов к представленным профессиям и получению образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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