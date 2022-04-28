Детали реконструкции парка Толстого обсудили в Химках

Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал о деталях реконструкции парка Толстого на общегородском совещании. Он сообщил, что работы начнутся во второй половине мая.

Источник фото: телеканал «360»

«Парк Толстого — самый большой в Химках, он занимает более 26 гектаров. Реконструкцию нужно проводить так, чтобы строительные работы не мешали отдыху наших жителей. После окончания этих работ наш старейший парк будет соответствовать всем современным стандартам», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

В ходе реконструкции будут обновлены семь входных групп, заменено более 17 тысяч м² покрытия, 1,3 километра ограждений, 104 скамейки, 205 опор освещения и 210 урн. Кроме того, в парке обустроят велодорожки, установят скалодром, новую детскую игровую площадку и парковки для велосипедистов.

Источник фото: телеканал «360»

Основными зонами проведения работ станут центральная аллея, зона фудкорта, тихого отдыха с площадкой для йоги, скейт-парк и памптрек. После окончания реконструкции парка появится также стационарный причал для речных трамваев, курсирующих по Каналу имени Москвы.

Ранее жители городского округа неоднократно просили облагородить территорию парка имени Л. Н. Толстого. Окончание реконструкции намечено на 2023 год.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев посоветовал, куда поехать на отдых в регионе.