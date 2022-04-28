«Каждый выбирает по душе». Воробьев дал совет, куда поехать на отдых в Подмосковье

Подмосковье увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки. Этому уделяется большое внимание, потому что у жителей есть большой запрос на отдых на открытом воздухе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что на днях поздно вечером проезжал мимо парка имени Героя России Ларисы Лазутиной, где, несмотря на позднее время, было очень много посетителей. Это, как подчеркнул он, говорит, что парки очень востребованы населением. Поэтому важно, чтобы в таких местах были созданы возможности для разных активностей в любое время года. Это могут быть лыжи, и езда на велосипеде, воркаут, волейбол, баскетбол и другие виды спорта.

«Все это работает. И прекрасно, когда в парках есть вся необходимая инфраструктура: и удобство, и туалет, и есть где перекусить. Все это — приоритет нашей работы. Поэтому гостиницы мы строим, они все раскуплены. Надеемся, что новые инвесторы придут», — рассказал губернатор.

Он отметил, что скоро должна заработать федеральная программа, которая даст дополнительные преимущества по строительству гостиниц.

«Дополнительные субсидии, которые очень важны для Подмосковья тоже. Чем больше гостиниц, тем больше отдыха, качественного отдыха, тем больше людей могут к нам приехать и насладиться природой, чистотой, благоустройством, над которым мы работаем», — подчеркнул глава Московской области.

Воробьев добавил, что в регионе очень много мест для самого разнообразного отдыха на майские праздники. Кому-то отправится в Сергиев Посад, чтобы потом окунуться в Гремячий Ключ, кто-то — в Коломну, Серпухов или в Истру. Можно отправиться на Пироговской водохранилище. Мест для отдыха, действительно, очень много.

Он отметил, что любителям творчества Александра Сергеевича Пушкина, возможно, интересно будет съездить в Захарово, а поклонникам Антона Павловича Чехова — в Чехов.

«Каждый выбирает по душе. Кто-то спортсмен и поедет в Дмитров. Мы серьезно работаем над велосипедными маршрутами. Поэтому поехать ты можешь не только на машине, есть и железнодорожный транспорт. Можно поехать на велосипеде. Это тоже удобно, прикольно, современно, это еще и здоровый образ жизни. Прекрасно, когда ты с детьми, семьей, друзьями можешь попутешествовать вот так на велосипеде. Это очень популярно. Поэтому маршруты наносим», — рассказал губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье также поддерживают популярное направление отдыха — глэмпинг.

«Это такой рай в шалаше для молодых, легкая конструкция, куда ты приезжаешь с семьей, с девушкой, с друзьями, проводишь на природе уикэнд, но при этом у тебя есть все удобства. То есть ты погружен в природу, но вместе с тем у тебя очень комфортные условия, тема такая модная. Мы поддерживаем эти проекты и рады, что они у нас есть», — заключил он.