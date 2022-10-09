Пятиклассники стали кадетами МЧС в Подольске | 360°

Эксклюзив 09 октября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Пятиклассники стали кадетами МЧС в Подольске Telegram-канал Дмитрий Жариков

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Ученики пятых классов школы № 24 и Львовской школы № 4 в Подольске стали кадетами МЧС. Слова клятвы в торжественной обстановке произнес 51 школьник.

«Для меня это событие очень важное, так как присяга бывает один раз в жизни и в памяти она остается надолго. Кадетство я выбрала потому, что это очень интересно, кадетство может дать больше образования, чем в обычном классе», — рассказала кадет Василиса.

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Теперь ребята, помимо традиционных предметов, будут изучать и несколько профессиональных: пожарное дело, пожарно-прикладной спорт, основы оказания первой помощи и даже бальные танцы. После школы они смогут продолжить обучение в профильных колледжах Московской области.

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«Кадетство для меня — это жизнь, это любовь, это друзья, это спорт и прежде всего патриотизм. Ну, конечно, я переживаю. Но прежде всего меня захватывает гордость, что Россия — это очень огромная страна, и мы все праздники празднуем и отмечаем все вместе, как настоящие товарищи и друзья», — поделилась кадет Прасковья.

Обратилась к юным кадетам и заместитель главы администрации Подольска Татьяна Ропот.

«Я думаю, дорогие ребята, что сегодняшнее ваше вступление в ряды кадетов запомнится на долгие годы. Но я хочу пожелать самого главного — чтобы вы оставались настоящими людьми, настоящими патриотами. Каких вас воспитывают ваши родители и учителя. Всех с праздником!» — сказала она.

Мероприятие завершилось концертом.

Кадетское движение в городском округе Подольск берет свое начало в 2019 году, когда в школе № 24 начали функционировать первые классы МЧС. В 2020 году к программе присоединилась и Львовская школа № 4.

В годовщину подвига подольских курсантов во время Великой Отечественной войны, 5 октября, в Подольске на стадионе спорткомплекса «Труд» состоялась патриотическая игра среди школьников «Наследники Победы». Это уже третья такая игра в Подольске.

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