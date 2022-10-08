Патриотическая игра для школьников прошла в Подольске | 360°

Подмосковье 08 октября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Патриотическая игра для школьников прошла в Подольске Патриотическая игра для школьников «Наследники Победы» прошла в подмосковном Подольске Администрация Городского округа Шатура

Читать 360tv в

В Подольске на стадионе спорткомплекса «Труд» состоялась патриотическая игра среди школьников «Наследники Победы». Мероприятие традиционно прошло 5 октября — именно в этот день 81 год назад подольские курсанты совершили подвиг во время Великой Отечественной войны. Школьники прошли маршем мимо участника тех событий Николая Герасимова.

«Это такая гордость — пойти курсантом на фронт и отстоять нашу Москву», — вспомнил Герасимов.

Реклама

Юнармейцы в возрасте от 12 до 17 лет посоревновались в преодолении полосы препятствий, знании истории Великой Отечественной войны, сборке автомата Калашникова, ориентировании на местности и других дисциплинах. Команды не делили на женские и мужские, в каждой было по семь человек: по три юноши и девушки и командир. Победители получили подарки и награды.

Реклама

«Мы проводим много патриотических мероприятий и всегда приглашаем другие муниципалитеты. В Подольске много школ, которые также участвуют во всех этих играх. Мы с удовольствием примем делегации из присоединенных территорий — это, наверное, будет знаковое событие для всей Московской области», — отметила замглавы администрации Подольска Татьяна Ропот.

Руководитель подольского отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников отметил, что в Подольске проводится уже третья такая игра.

«Подольск — лидер, а вместе с ним и вся Московская область. Ни в одном регионе Российской Федерации не проводится соревнования с участием 100 и больше команд», — подчеркнул он.

Задача подобных мероприятий — воспитать в подростках патриотизм, помочь им сформировать активную жизненную позицию.

0 0 0 0 0 0