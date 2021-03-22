Десятки новых рабочих мест создали на заводе колготок в Раменском

Еще 30 новых рабочих мест появилось на производстве колготок, чулок и носков в Раменском округе. Компания «Оско продукт» увеличила площади своего завода более чем в два раза.

Это подчеркнули в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Компания, расширившая свое предприятие в Раменском, — один из крупнейших российских производителей чулочно-носочных изделий.

В результате реконструкции было создано еще 30 рабочих мест Мининвест Подмосковья.

Теперь на подмосковном предприятии будут работать около 280 человек. В проект по расширению завода вложили 50 миллионов рублей.

Саму компанию «Оско продукт» основали в 2002-м. Спустя год она начала выпускать товары под брендом Allure.