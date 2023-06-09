Подмосковье 09 июня 2023, 05:21 Подмосковные гастрономические заведения вошли в топ-50 лучших в России «ЭкоДеревушка» / https://welcome.mosreg.ru/

Читать 360tv в

Десять подмосковных заведений вошли в список 50 лучших объектов гастрономического туризма, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Рейтинг составили специалисты популярного путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

По итогам опроса шеф-поваров, рестораторов, критиков и сомелье лучшими заведениями в сфере гастрономического туризма в Подмосковье признали музей Коломенской пастилы, фермерское хозяйство La Ferme de Reve и агрофирму «ЭкоДеревушка» в Коломне, сыроварню Олега Сироты в Истре, загородный комплекс «Лисья нора» и «Усадьбу Апраксиных» в Дмитрове, органическую ферму m2 в Волоколамске, оздоровительный центр Verba Mayr в Пушкино, экоферма «Коновалово» в Шаховской и отель «Руза Фэмили Парк» в Рузском городском округе.

Реклама

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia рассказывает о лучших заведениях гастрономического туризма, производителях продуктов питания и многое другое. Рейтинг основывается на мнении 500 профильных экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».