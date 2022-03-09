Десять новых школ появятся в Московской области к 1 сентября

За 2022 год в Московской области в эксплуатацию введут 28 объектов образования. К 1 сентября откроются 10 новых школ на 4550 мест в 10 городских округах, доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву министр строительного комплекса области Владимир Локтев.

«В планах на этот год у нас ввод 54 объектов. Это 28 объектов образования, 16 объектов здравоохранения, пять объектов спорта, три — культуры и два административных здания», — рассказал Локтев.

Ранее Андрей Воробьев посетил новую школу в Можайске, куда 1 сентября пойдут порядка 600 детей. Он заметил, что она «немного отдалена от микрорайона».

«Очень важно найти возможность так называемого шаттла, чтобы подвоз был. Потому что там детям нужно будет идти до школы если не километр, то 800 метров точно. Давайте попробуем решить эту задачу. Школу построили, но важно еще одно дополнительное удобство создать детям», — сказал губернатор.

Появление школы позволит отказаться учебным заведениям Можайска от второй смены.

Ранее Воробьев указывал на то, что строительство соцобъектов в регионе идет по плану — «по графику и даже с опережением».