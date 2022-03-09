Названы социальные объекты, которые в ближайшее время откроются в Подмосковье

Московская область продолжает активное строительство социальных объектов. Уже открылись школа в Можайске и детский сад Мытищах. В ближайшее время будет закончена работы еще по ряду учреждений. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Социальные объекты. Мы продолжаем их строительство, и у нас все по плану. Вот сегодня мы посетили Можайск — там готова школа, и 1 сентября пойдут порядка 600 детей. И детский сад в Мытищах сегодня открылся. Это, казалось бы, эпизоды, но очень важные, потому что таких объектов у нас 58 строятся», — рассказал Воробьев.

Строятся они в графике и даже с опережением, отметил глава региона.

«И школа в Павловском Посаде, и кластер в Долгопрудном, и Одинцовский городской округ. Мы 16 объектов здрава строим», — добавил он.

По его словам, все школы к 1 сентября полностью должны быть готовы. Губернатор подчеркнул, что немаловажно сформировать штат специалистов — врачей, учителей.

Воробьев ранее заявил, что новая школа в Можайске позволит отказаться учебным заведениям города от второй смены.