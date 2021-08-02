Перечислены города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

Самое доступное жилье, стоимостью меньше 50 тысяч рублей за метр, сейчас продается в подмосковных городах Электрогорск и Егорьевск. Средняя цена квадратного метра в новостройках Электоргорска составляет 40,6 тысячи рублей, в Егорьевске — 48,1 тысячи.

Об этом РИА «Недвижимость» сообщили эксперты департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. В Богородском «квадрат» стоит 63,3 тысячи рублей, в Серпухове — 65,8 тысячи, в Шатуре — 70 тысяч.

В городах, удаленных от Москвы менее чем на 30 километров, квадратный метр в квартирах стоит зачастую меньше 100 тысяч рублей. Об этом рассказала главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова. Она объяснила, что города можно разбить на несколько групп по минимальным ценам в зависимости от удаленности от МКАД.

В Щелково, Ивантеевке, Химках и Лыткарино минимальная стоимость «квадрата» в новостройках равняется 95 тысячам рублей.

В Балашихе, Люберцах и Королеве — 115 тысяч рублей. В Мытищах, Видном, Реутове и Одинцове — 125 тысяч рублей.

«Цены на новостройки в области традиционно зависят не только от удаленности от Москвы, но и от классов представленных там ЖК и общего объема предложения и рынка недвижимости в целом», — рассказали Бережнова.

1 августа состоялся второй розыгрыш однокомнатной квартиры среди привившихся начиная с 25 июня жителей Подмосковья.