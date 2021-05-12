Спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование в Подмосковье

В городском округе Пушкинский, в деревне Мураново бойцы СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области отработали беспарашютное десантирование. Спецназовцы тренировали высадку при зависании вертолета Ми-8 с различных высот при помощи альпинистского снаряжения.

Бойцы СОБР также отработали скоростные спуски с высоты 15 метров, используя канат, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Беспарашютное десантирование — один из важнейших элементов боевой подготовки сотрудников спецподразделений. От действий бойцов, от качества их подготовки зависит успешное выполнение боевой задачи», — отметил заместитель командира СОБР «Булат» полковник полиции Денис Дудников.

Спецназовцы во время тренировки отработали практические действия при эвакуации людей.

Ранее стало известно, что в Эстонии проходят крупнейшие за 25 лет учения армии США в Европе. Маневры проходят в 16 странах. В них принимают участие порядка 2500 военных из США, Великобритании, Эстонии и задействованы более 25 вертолетов и 20 самолетов. Закончатся они 14 мая.