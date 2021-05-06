Крупнейшие за 25 лет учения США в Европе начались в Эстонии

Учения Defender Europe стартовали вечером 5 мая на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии. Уже прошли боевые стрельбы систем залпового огня. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии.

В четверг вечером американские десантники должны высадиться на аэродром Нурмси. В этих учениях будут участвовать сотни парашютистов, с самолетов скинут тяжелую технику и снаряжение. Сама операция может растянуться на два или три часа. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на Baltic News Service (BNS).

Defender Europe — самая масштабная серия учений американской армии в Европе за последние 25 лет. Маневры будут происходить в 16 странах. В них примут участие порядка 2500 военных из США, Великобритании, Эстонии.

Со стороны последней участвуют дружины Кайтселийта, 1-я пехотная бригада, Силы специальных операций, военно-воздушные силы и тыловая служба. Защиту страны в условиях кризиса отработают в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В тренировках будут задействованы более 25 вертолетов и 20 самолетов. Учения продлятся до 14 мая.