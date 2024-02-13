13 февраля 2024, 16:03
Деревню Леньково под Рузой газифицировали
Деревню Леньково в Рузском городском округе подключили к центральному газопроводу. Работы выполнил «Мособлгаз» по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».
Раньше в деревне Леньково не было газораспределительных сетей. Сейчас в населенном пункте уже подключили к газу два многоквартирных дома, в которых распложено 16 квартир, а также один частный дом. «Мособлгаз» продолжает прием заявок от жителей деревни на бесплатное подведение газа до границ участка и подключение.
Чтобы провести газ от границ участка до своей котельной, нужно подать заявку на комплексный договор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.
Газ
Руза
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