Подмосковье 13 февраля 2024, 16:03 Деревню Леньково под Рузой газифицировали "Мособлгаз"

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Деревню Леньково в Рузском городском округе подключили к центральному газопроводу. Работы выполнил «Мособлгаз» по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

Раньше в деревне Леньково не было газораспределительных сетей. Сейчас в населенном пункте уже подключили к газу два многоквартирных дома, в которых распложено 16 квартир, а также один частный дом. «Мособлгаз» продолжает прием заявок от жителей деревни на бесплатное подведение газа до границ участка и подключение.

«Мособлгаз»

Чтобы провести газ от границ участка до своей котельной, нужно подать заявку на комплексный договор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.