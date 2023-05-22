Подмосковье 22 мая 2023, 16:10 Деревню Горетовку газифицировали по президентской программе

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Дома жителей деревни Горетовки газифицировали по президентской программе. Всего в Солнечногорске до конца года к газу подключат 121 населенный пункт.

Акционерное общество «Мособлгаз» подключило голубое топливо по программе «Социальная газификация», благодаря которой газопровод до границ участка доводят бесплатно.

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Ранее жители Горетовки использовали дрова и электричество для приготовления еды и для отопления домов.

«Многие ждали этого около 30 лет. За отопительный сезон мы платили больше 50 тысяч рублей. Это достаточно затратная сумма. Сейчас, я уверена, сумма станет в разы меньше», — поделилась жительница деревни Горетовка Наталья Власенкова.

На сегодняшний день президентскую программу в Солнечногорске выполнили на 95%.

«До конца текущего года в 18 населенных пунктах округа запланировано строительство более 30 километров газораспределительных сетей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил «Мособлгаз» с 65-летием.

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