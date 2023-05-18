Подмосковье 18 мая 2023, 18:23 «Главное — чуткость к жителям». Губернатор Андрей Воробьев поздравил «Мособлгаз» с 65-летием Фото Антона Чернова

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В этом году «Мособлгаз» отмечает 65-летие. Компания обслуживает крупнейшее в России газовое хозяйство — 59 тысяч километров подземных газопроводов. Предприятию принадлежит каждое четвертое подключение к газу в стране. В компании работают более девяти тысяч человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Мособлгаз» с праздником.

«Подмосковье — огромная территория, ты не сможешь здесь добиться результата, если не объединишь людей, не вдохновишь их очень важной идеей. И мне кажется, самая главная идея — это чуткость к жителям», — заявил Воробьев.

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По его словам, в двух миллионах квартир, то есть почти в половине Московской области, стоят газовые плиты. Компания будет обеспечивать безопасность на всех этих объектах.

Губернатор поблагодарил за партнерство компанию «Газпром», в тесном сотрудничестве с которой в Подмосковье реализуются все ключевые программы. За 10 лет уровень газификации в регионе вырос с 78,8% до 98%.

С июня 2021 года активно ведутся работы в рамках президентского проекта социальной газификации. Голубое топливо бесплатно подводят к земельным участкам населенных пунктов с магистральным трубопроводом. В Подмосковье за это время догазифицировали 2805 сел, поселков и деревень, где проживают 310 тысяч человек.

Московская область взяла на себя работы внутри участка и установку оборудования для малообеспеченных семей, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, семей участников СВО. В этом году планируется охватить 900 таких адресов. Первым в России «Мособлгаз» запустил интерактивную карту. С ее помощью можно в режиме онлайн следить за ходом работ в конкретном населенном пункте.

«Поздравляю компанию „Мособлгаз“ с 65-летием. Сегодня это крупнейшая газораспределительная организация страны, региональный оператор, который исполняет поручение президента по социальной газификации. Вы обеспечиваете газовую безопасность потребителей, граждан», — отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

С 2005 по 2030 год в Подмосковье газифицируют свыше четырех тысяч населенных пунктов. В них проживает более 710 тысяч человек. Таким образом, специалисты проложат около девяти тысяч километров газопроводов. В течение ближайших семи лет газ проведут еще 300 селах и деревнях, а в этом году — в 60.

«Мы гордимся, что живем и работаем в Московской области. Все, кто присутствуют здесь, в зале, и все, кто находятся на трудовых постах, выбрали непростую, но благородную цель — служение людям. Отдельно хочу сказать про социальную газификацию, это долгожданный проект для жителей», — сообщил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Губернатор и министр энергетики также вручили награды сотрудникам предприятия. Среди них были ветераны компании Евгений Тихомиров, Татьяна Жук, Михаил Медведев. Они работают на предприятии более 40 лет.

«Мне 62 года, в „Мособлгазе“ я с 1982-го. Начинал слесарем третьего разряда, потом постепенно повышал мастерство», — рассказал Тихомиров.

Ему вручили орден «За заслуги перед Московской областью» третьей степени.

В состав «Мособлгаза» входят шесть филиалов в Подмосковье. Они включают 69 районных эксплуатационных служб. Количество новых абонентов ежегодно увеличивается в среднем на 27 тысяч. «Мособлгаз» обеспечивает бесперебойную транспортировку и поставку газа более чем на 17 тысяч объектов газоснабжения, в том числе более чем на две тысячи в Подмосковье.

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