Подмосковье 29 мая 2023, 04:20 Деревья для «Аллеи Памяти» высадили в Лосино-Петровском

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Сотрудники государственного университета по землеустройству провели акцию по посадке «Аллеи Памяти» в деревне Анискино городского округа Лосино-Петровский. Для высадки участники мероприятия выбрали деревья еловых пород. Акцию приурочили к 244-й годовщине со дня основания университета.

Саженцы посадили заслуженные профессора и академики, ветераны университета и заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский, участникам акции помогали студенты и курсанты. Именные таблички у каждого дерева служат напоминанием потомкам о тех, кто стал частью истории и посвятил жизнь на благо науке и развития учебного заведения.

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«Для меня это очень важно, потому что я единственный, кто остался и знает почти всех, в память о которых мы собираемся сажать ели», — поделился профессор кафедры геодезии и геоинформатики Альберт Юнусов.

Государственный университет по землеустройству является одни из старейших учебных заведений в России. На базе учреждения у студентов имеется возможность дополнительно получить военно-учетную специальность в профильном учебном центре и пройти подготовку с определением в запас инженерных войск вооруженных сил РФ.

«Мы сотрудничаем с центром. <…> второй год проводим мероприятия. Сегодня нам провели экскурсию<…>. Это для ребят как военная кафедра. И на базе этого центра существует поисковый исторический клуб» — отметила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

Представители университета провели вторую экологическую акцию. В прошлом году сотрудники учебного заведения высадили «Аллею Славы». Обе территории планируют благоустраивать в будущем. В следующем году университет отметит юбилейную дату — 245 лет со дня образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что более 170 тысяч жителей Подмосковья уже подключились к голосованию по благоустройству.

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