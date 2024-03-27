Подмосковье 27 марта 2024, 13:57 Депутаты приняли в работу более 200 обращений от жителей Химок с начала года Unsplash

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С начала года депутаты Совета депутатов провели более 60 личных приемов жителей в Химках. За это время они взяли в работе более 200 обращений.

Как рассказали в администрации округа, итоги рассмотрения обращений жителей подвели на заседании фракции партии «Единая Россия». Депутаты также обсудили реализацию народной программы.

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«Подвели с коллегами по депутатскому корпусу промежуточные итоги по различным направлениям нашей работы. Особое внимание уделили реализации Народной программы и работе с населением. Конечно, еще раз подчеркнули важность личных приемов жителей. Это позволяет вовремя реагировать на самые волнующие вопросы», — сказал депутат Александр Васильев.

Личные приемы проходят в Химках каждый месяц. Узнать расписание встреч можно на сайте администрации. Записаться можно по телефону +7 (495) 793-50-55.

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