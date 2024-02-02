02 февраля 2024, 16:35
Депутаты «Единой России» передали телевизор для новой поликлиники в Мытищах
Депутаты отделения партии «Единая Россия» в Мытищах по просьбе жителей передали подарок для новой поликлиники в Пироговском микрорайоне. В рамках проекта «Добрые дела» они приобрели телевизор для игровой комнаты.
Теперь благодаря подарку маленькие пациенты смогут смотреть любимые мультфильмы, пока ждут приема врача.
Реклама
Напомним, новую поликлинику открыли в Пироговском микрорайоне в Мытищах в конце января. Она находится по адресу: улица Советская, строение 2/1.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что корпус построили по новому стандарту. Внутри обустроили комфортные зоны ожидания, комнату матери и ребенка, игровое пространство, предусмотрели удобства для маломобильных пациентов и навигацию. Поликлинику возвели по президентскому проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Депутаты
Поликлиники
«Единая Россия»
Реклама
Реклама