Подмосковье 25 января 2024, 18:51 Андрей Воробьев: поликлинику по современным стандартам открыли в Пироговском микрорайоне в Мытищах

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Современную поликлинику в Пироговском микрорайоне в Мытищах открыли на прошлой неделе. К ней прикреплены почти 16 тысяч человек, из них пять тысяч — дети. Корпус построили по новому подмосковному стандарту, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Поликлинику сдали оперативно. Я на котловане был в сентябре 2022 года. Хотелось бы сказать слова благодарности: мы своих врачей любим и ценим, стараемся повышать заработную плату, заботиться. У нас есть программы поддержки, в том числе и тех, кто приезжает к нам. Кому нужно жилье, оплачиваем», — сказал Андрей Воробьев.

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Внутри обустроили комфортные зоны ожидания, комнату матери и ребенка, игровое пространство, предусмотрели все удобства для маломобильных пациентов и современную навигацию.

Автор фото: Костантин Семенец Автор фото: Костантин Семенец Автор фото: Костантин Семенец Автор фото: Костантин Семенец

«Раньше врачи принимали жителей в здании, построенном в 1897 году работниками фабрики „Пролетарская победа“. Но ее закрыли, а здание переоборудовали в медучреждение. Строительство новой поликлиники начали в 2022 году: старое помещение не позволяло разместить все оборудование, было тесным для посетителей», — отметил глава Подмосковья.

Теперь это современный корпус, где работают 60 специалистов. Среди них победитель прошлогодней премии «Подмосковный врач» — офтальмолог Марина Афанасьева, которая трудится в своей профессии уже свыше 20 лет. Продолжается поиск невролога и еще одного терапевта.

Предыстория

Ранее более чем 40 тысяч жителей Пироговского микрорайона принимали в старом корпусе поликлиники, построенном в конце XIX века. Сначала там был кирпичный завод, а после оборудовали казармы для солдат.

Автор фото: Костантин Семенец Автор фото: Костантин Семенец Автор фото: Костантин Семенец Автор фото: Костантин Семенец

Из-за непригодных для приема условий пациентам приходилось ездить в Мытищинскую больницу. Этот вопрос решился после открытия нового здания.

Вместе с тем старое помещение капитально отремонтируют, в нем откроют начальную школу.

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