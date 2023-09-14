14 сентября 2023, 13:30
Депутат Вячеслав Фетисов поздравил Андрея Воробьева с вступлением в должность губернатора Подмосковья
Одержавший уверенную победу на выборах губернатора Подмосковья Андрей Воробьев вступил в должность 14 сентября. С этим событием его поздравил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Хотелось бы пожелать, чтобы на следующие пять лет эта слаженная работа продолжалась. Любая победа, любой результат сегодня — это не возможность почивать на лаврах, а наоборот, наращивать потенциал», — подчеркнул Фетисов.
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Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».
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Вячеслав Фетисов
Выборы в Подмосковье — 2023
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