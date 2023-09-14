Подмосковье 14 сентября 2023, 13:53 Депутат Олег Рожнов рассказал об ожиданиях от губернатора Подмосковья в ближайшие 5 лет Телеканал «360»

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Андрей Воробьев официально вступил в должность губернатора Подмосковья 14 сентября. Одним из гостей торжественной церемонии стал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Он рассказал, чего ждет от предстоящих пяти лет.

«Все 10 лет я в команде Андрея Юрьевича и вижу, какие динамичные изменения происходят. От следующих пяти лет мы, конечно, ждем преемственности и еще одного нового шага. Если в 2013 году у нас было 13 парков, а сейчас их 200, то через пять лет их будет, наверное, минимум 250-270. Если за два последних года отремонтировали 130 школ, то за следующие пять лет еще 200-300 отремонтируем», — сказал журналистам Олег Рожжнов.

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Он отметил, что именно таких шагов ожидает от губернатора в каждой сфере.

«Мы — единая команда, будем работать в одной связке, для того чтобы жители чувствовали перемены каждый год и каждый месяц», — добавил депутат.

Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».