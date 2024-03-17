Подмосковье 17 марта 2024, 10:32 Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил работу избирательных участков в Щелкове и Балашихе

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Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин посетил около 50 избирательных участков в Щелкове и Балашихе. Нарушений не выявлено.

«На каждом избирательном участке ощущалась атмосфера праздника. Практически все члены избирательных комиссий работают не первый год и хорошо знакомы с избирательным процессом. На участках порядок, соблюдены все меры безопасности. Работу избирательных комиссий контролируют наблюдатели», — отметил Владимир Шапкин.

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