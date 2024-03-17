Подмосковье 17 марта 2024, 10:13 Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проголосовал на выборах президента в Балашихе Медиасток.рф

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Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов поучаствовал в выборах президента на участке № 578 в Железнодорожном. Он отметил высокую явку и доверие жителей.

«Настроение, как и явка на участок в предыдущие два дня — бодрые. Удобно, что теперь считать бюллетени руками не надо — все делает комплекс обработки избирательных бюллетеней, умная машина распечатает в конце дня итоговой протокол за все три дня, которые останется отвезти в территориальную избирательную комиссию», — отметил он.

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Тарас Ефимов поблагодарил учасковые комиссии и пожелал легкого завершения голосования.

«Люди ждут новые дороги, новые школы, новые больницы, работу у дома, социальные гарантии. И, конечно, это не только задача президента, а всей вертикали власти — губернаторов, глав, законодательных собраний и местных советов депутатов», — подчеркнул он.

Всегов Балашихе 173 постоянные и три временные участковые комиссии. Почти все они оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней.

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