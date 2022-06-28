Депутат Мособлдумы Сергей Маликов поздравил выпускников Красногорска

Более тысячи вчерашних школьников приняли участие в общегородском выпускном в Красногорске. С праздником молодых людей поздравил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

«Подходит к концу эта великолепная часть Вашей жизни, но начинается новый, еще более яркий, студенческий этап. Сегодня невероятный праздник, ваш выпускной! Вы самые крутые, самые классные, самые креативные! Мы вас любим! С Праздником!», — сказал Сергей Маликов.

Выпускной в Красногорске прошел на стадионе «Зоркий».