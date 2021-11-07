Депутат Мособлдумы передал люберецким медработникам пульсоксиметры

Приборы для измерения у пациентов уровня насыщения крови кислородом появились у медиков скорой помощи в Люберцах. Их передал член партийной фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Дмитрий Дениско. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения партии.

«Десять качественных пульсоксиметров передали в распоряжение дежурных врачей подстанции скорой помощи городского округа Люберцы. Их распределят по бригадам скорой помощи округа», — сказал Дениско.

Депутат отметил, что эти приборы необходимы для определения уровня тяжести заболеваний, связанных с работой легких. Пульсоксиметры помогут спасти чью-то жизнь.

Последнее время медики вновь работают на пределе своих возможностей. Дениско добавил, что ситуация с заболеваемостью ковидом остается сложной.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что количество россиян, которые вакцинируются от коронавируса, выросло в четыре-пять раз. По его словам, меры, принятые по подталкиванию населения для вакцинации, сработали. Министр также призвал переболевших ковидом пройти углубленную диспансеризацию.