Депутат Мособлдумы объяснил важность выборов в Пушкинском городском округе

Стереотип, что все проблемы решают только на высшем уровне, надо ломать. От тех, кого выбирают люди в местные парламенты, зависит многое — и коммунальная сфера, и создание рабочих мест. Об этом заявил председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы, секретарь московского областного комитета КПРФ Александр Наумов, комментируя выборы в Совет депутатов в Пушкинском городском округе.

«У нас привыкли к тому, что все решается на самом высшем уровне. У жителей сложился стереотип. Этот стереотип надо ломать, изменять мироощущение людей. Они должны понимать, что здесь, на месте, решаются очень важные вопросы жизнедеятельности. Начиная от коммунальной сферы, социальной сферы, сферы досуга, создания рабочих мест. Это общая инвестиционная политика, которая проводится, но и здесь это решается», — объяснил Наумов.

По словам депутата, от тех, кого избирают жители, зависит, как будет жить каждый, и это надо донести до людей. Наумов подчеркнул, что это задача властей на всех уровнях — от местного самоуправления до регионального и федерального.

Он рассказал, что приехал посмотреть за ходом голосования, потому что это единственные выборы в Московской области перед большими, которые предстоят в сентябре в Госдуму и Мособлдуму.

«Органы местного самоуправления — та власть, которая ближе всего к жителям, народу. Хотелось бы призвать, чтобы люди пришли на участки и, исходя из своих видений и предпочтений, проголосовали. <…> На избирательных участках наблюдение ведется. Вы видите, есть наблюдатели, которые смотрят за процессом голосования. В том числе и от нашей политической партии», — прокомментировал голосование в городском округе региона Наумов. Парламентарий обратил внимание, что серьезных нарушений на выборах нет, и самое главное — это активность людей.

Наумов выразил надежду, что людей на участках к закрытию будет больше.

На эти выборы приехала депутат Мособлдумы Алла Полякова. Она отметила, что голосование проходит в штатном режиме.

«Выборы проходят в штатном режиме. Мы, в рамках депутатского контроля, посещаем УИКи, смотрим, как проходят выборы. Могу констатировать, что все в штатном режиме, наблюдатели присутствуют на всех участках. Достаточно информации, везде присутствуют председатели комиссий, которые дают необходимые разъяснения», — поделилась увиденным Полякова.

По словам депутата, вместе с коллегами она ездит по разным избирательным участкам, никто никого об этом не предупреждает, поэтому подготовиться к визиту невозможно.

4 апреля в Пушкинском городском округе проходят выборы в Совет депутатов. По результатам голосования в него войдут 30 депутатов: 10 депутатов по единому округу, 20 — по четырем пятимандатным округам.