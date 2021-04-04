Выборы в Совет депутатов в Пушкинском городском округе организованы хорошо. На участках приняли необходимые ковидные меры, процесс проходит прозрачно, за всем следят наблюдатели. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Организационно все на достаточном уровне работает. Люди работают опытные, председатель и члены комиссии не первый год [работают]. С организационной точки зрения, начиная от безопасности антиковидной, перчатки, маски выдают, меряют температуру — все требования соблюдены. А по самому процессу голосования все достаточно прозрачно, понятно, участки и урны друг от друга отделены, наблюдатели есть, им все хорошо видно», — заявил Пахомов.

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев отметил, что голосование проходит в нормальном формате.

"Есть и общественные наблюдатели, есть наблюдатели от разных партий. <…> На мой взгляд, наблюдателей здесь больше, чем обычно. Понятно, что приехало очень много людей из Москвы и других регионов. Большое количество наблюдателей, если они не мешают процедуре голосования — ничего такого в этом нет. Важно, чтобы эти люди не стали порождением фейков и не устраивали провокации.

По данным на 12:00 явка с учетом досрочного голосования составляет 3,7%. По словам главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, выборы проходят штатно, о серьезных нарушениях комиссии не сообщали. Все жалобы и обращения наблюдателей рассматривают в рабочем режиме.