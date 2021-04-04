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    04 апреля 2021, 15:17

    «Все прозрачно и понятно». Депутат Госдумы — о выборах в Пушкинском городском округе

    Андрей Иванов, Ирина Люлина

    Выборы в Совет депутатов в Пушкинском городском округе организованы хорошо. На участках приняли необходимые ковидные меры, процесс проходит прозрачно, за всем следят наблюдатели. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

    «Все прозрачно и понятно». Депутат Госдумы — о выборах в Пушкинском городском округе

    «Организационно все на достаточном уровне работает. Люди работают опытные, председатель и члены комиссии не первый год [работают]. С организационной точки зрения, начиная от безопасности антиковидной, перчатки, маски выдают, меряют температуру — все требования соблюдены. А по самому процессу голосования все достаточно прозрачно, понятно, участки и урны друг от друга отделены, наблюдатели есть, им все хорошо видно», — заявил Пахомов.

    Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев отметил, что голосование проходит в нормальном формате.

    "Есть и общественные наблюдатели, есть наблюдатели от разных партий. <…> На мой взгляд, наблюдателей здесь больше, чем обычно. Понятно, что приехало очень много людей из Москвы и других регионов. Большое количество наблюдателей, если они не мешают процедуре голосования — ничего такого в этом нет. Важно, чтобы эти люди не стали порождением фейков и не устраивали провокации.

    По данным на 12:00 явка с учетом досрочного голосования составляет 3,7%. По словам главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, выборы проходят штатно, о серьезных нарушениях комиссии не сообщали. Все жалобы и обращения наблюдателей рассматривают в рабочем режиме.