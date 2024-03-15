15 марта 2024, 16:41
Депутат Мособлдумы Лев Закиров проголосовал на выборах президента
Глава регионального отделения партии «Новые люди», депутат Мособлдумы Лев Закиров проголосовал на выборах президента в Красногорске. Он также посетил Центр общественного наблюдения и оценил его работу.
По словам депутата, он выбрал проголосовать лично на избирательном участке, чтобы лучше прочувствовать атмосферу выборов.
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«Мне было важно посмотреть, с каким настроением приходят жители, как подготовлены наши избирательные участки. После того, как проголосовал в Красногорске, я поехал в Подольск, посмотрел, какая обстановка там», — сказал он.
Лес Закиров добавил, что на участках много как молодых людей, так и представителей старшего поколения. Для многих это событие стало важным.
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