Подмосковье 15 марта 2024, 16:41 Депутат Мособлдумы Лев Закиров проголосовал на выборах президента пресс-центр Московской области по выборам президента России

Читать 360tv в

Глава регионального отделения партии «Новые люди», депутат Мособлдумы Лев Закиров проголосовал на выборах президента в Красногорске. Он также посетил Центр общественного наблюдения и оценил его работу.

По словам депутата, он выбрал проголосовать лично на избирательном участке, чтобы лучше прочувствовать атмосферу выборов.

Реклама

«Мне было важно посмотреть, с каким настроением приходят жители, как подготовлены наши избирательные участки. После того, как проголосовал в Красногорске, я поехал в Подольск, посмотрел, какая обстановка там», — сказал он.

Лес Закиров добавил, что на участках много как молодых людей, так и представителей старшего поколения. Для многих это событие стало важным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».