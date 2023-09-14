Подмосковье 14 сентября 2023, 14:16 Депутат Мособлдумы Легков: «Горд работать в команде Андрея Воробьева» Депутат Легков рассказал о работе в команде губернатора Андрея Воробьева Телеканал «360»

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Андрей Воробьев официально вступил в должность губернатора Подмосковья 14 сентября. Торжественную церемонию посетил депутат Мособлдумы Александр Легков. Он высоко оценил речь главы региона и выразил надежду на дальнейшее развитие Московской области.

«Ощущение уверенности и доверия. Очень правильные слова были сказаны, которые цепляют. Я горд за то, что могу работать в Московской области и быть в команде Андрея Юрьевича. Это вдохновляет на новые свершения и идти только вперед», — заявил Легков.

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Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».